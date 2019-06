Salário dos servidores estaduais estará disponível amanhã

Servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas devem receber nesta quarta-feira (5/6). O pagamento foi anunciado pelo portal do Governo do Estado, na manhã de ontem. Conforme assessoria, serão injetados aproximadamente R$ 455 milhões na economia estadual, para o pagamento dos 75 mil servidores.

Mantendo o pagamento em dia, o valor será depositado hoje (04), e estará disponível para correntistas do Banco do Brasil amanhã. A assessoria afirma ainda que o pagamento do funcionalismo é prioridade do Governo do Estado, que tomou medidas até impopulares para enfrentar a crise financeira nacional, como a renegociação da Dívida Pública Estadual, instituição de teto de gastos para os poderes, a reforma da Previdência estadual e a redução de 15 para nove secretarias.