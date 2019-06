Longen debate avanço econômico de MS em encontro com Tereza Cristina e Secretário do Ministério da Economia

Divulgação Presidente da Fiems destaca em reunião projetos desenvolvidos pelo Governo Federal

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, reuniu-se em Brasília com o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, onde foram debatidas ações voltadas ao avanço econômico de Mato Grosso do Sul. Durante o encontro, estiveram presentes a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, e do superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, e também agendada a visita oficial no mês de agosto ao Estado para o anúncio dessas medidas.

De acordo com o Presidente da Fiems, Sérgio Longen,“O secretário Carlos da Costa integra a equipe que articula a implantação de um grande programa de governo na área de desenvolvimento, incluindo vários segmentos do setor industrial. Por isso, em conjunto com a ministra Tereza Cristina, alinhamos algumas ações que envolvem o avanço econômico de Mato Grosso do Sul, que hoje tem grandes potencialidades na área da agroindústria”, aponta.

Ainda conforme Longen, o Governo Federal está desenvolvendo vários projetos e os empresários sul-mato-grossenses entendem que o Estado esteja inserido. “Tanto a Tereza Cristina, quanto o Carlos da Costa me deram a tranquilidade de que, até o mês de agosto deste ano, ambos vão visitar Mato Grosso do Sul, em missão oficial, para anunciar as ações voltadas ao nosso desenvolvimento que já foram elencadas nesta reunião”, destaca.

O superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça retornará a Brasília para finalizar esses projetos elencados na reunião e que envolvam a parte da instituição. Além disso, o presidente da Fiems, a ministra Tereza Cristina e o secretário Carlos Costa também darão continuidade em algumas áreas de interesse de Mato Grosso do Sul.