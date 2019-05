Governo estuda liberar FGTS de contas ativas, segundo Paulo Guedes

Gustavo Raniere/Ministério da Economia O saque nas contas ativas do FGTS só é permitido em situações específicas.

Nesta quinta-feira (30), o ministro da Economia, Paulo Guedes, divulgou que o governo estuda liberar saques de contas ativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), numa medida similar à implementada pelo governo Michel Temer no caso de contas inativas.

Segundo o ministro, o objetivo é o mesmo ocorrido referente as contas inativas, ou seja, injetar recursos capazes de alavancar a volta do crescimento. A medida, entretanto, ainda segue em estudo, e só deve ser implementada após a eventual aprovação da reforma da Previdência.

De acordo com Paulo Guedes, “Nós temos que começar pelas coisas mais importantes.“As coisas devem se acelerar nas próximas três ou quatro semanas”.

O saque nas contas ativas do FGTS só é permitido hoje, em situações específicas, como no caso do trabalhador ser demitido sem justa causa ou se for para utilizar os recursos na aquisição de casa própria.

Ainda conforme o ministro, o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, que teve uma retração de 0,2% de acordo com os dados divulgados nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para ele, o resultado já era esperado.