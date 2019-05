Governador injeta R$ 455 milhões na economia com pagamento dos servidores

Reprodução/Internet Os salários foram depositados nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (03), os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul tiveram os salários depositados, segundo informações do secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka. Os valores estarão disponíveis para saque no sábado, 04 de maio, para os servidores que recebem pelo Banco do Brasil.

No total, a folha de pagamento injeta aproximadamente R$ 455 milhões na economia regional. O montante é referente aos vencimentos de aproximadamente 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

O Governo do Estado prorrogou o abono por 60 dias que varia de R$ 100 a R$ 250, conforme a carreira do servidor, com isso, a folha de pagamento referente ao mês de abril contempla o abono salarial dos servidores do Estado..

O pagamento do funcionalismo é prioridade do Governo do Estado, que tomou medidas até impopulares para enfrentar a crise financeira nacional, como a renegociação da Dívida Pública Estadual, instituição de teto de gastos para os poderes, a reforma da Previdência estadual, estabeleceu a paridade dos incentivos fiscais, e reduziu de 15 para nove o número de secretarias, ficando com a menor estrutura administrativa do País.