Dólar fecha estável nesta terça

Após dia de sobe e desce, o dólar fechou quase estável nesta terça-feira (11), com a volta da cautela ao mercado internacional por conta do noticiário sobre o Brexit, em dia de nova ação do Banco Central no câmbio.

A moeda norte-americana subiu 0,03%, vendida a R$ 3,9213. Veja mais cotações. Na máxima do dia, chegou a R$ 3,9226 e na mínima, a R$ 3,889.

Já o dólar turismo era vendido perto de R$ 4,09, sem considerar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O dólar caminha para fechar o ano em alta. Até agora, acumulou avanço de mais de 18% sobre o real.