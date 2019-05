Dolar fecha em queda de 0,93% sendo vendido a R$ 3,933

Nesta quarta-feira (08), o dólar fechou em queda, com atenção voltada para a primeira audiência na comissão da reforma da Previdência, e na participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, no debate da proposta. Segundo o G1, o mercado repercute também, as preocupações dos investidores em relação à disputa comercial entre Estados Unidos e China.

A moeda norte-americana caiu 0,93%, vendida a R$ 3,933. Veja mais cotações.

Além destes, ainda conforme o G1, o mercado também está aguardando a divulgação da decisão do Copom sobre a taxa Selic no final da tarde, sob ampla expectativa de que a o BC manterá a Selic no nível atual de 6,5%.