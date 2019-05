Dólar fecha em leve alta registrando R$ 4,12

Nesta segunda-feira (20), a moeda do Estados Unidos chegou a R$ 4,12, fechando em leve alta , segundo o site G1, de olho no cenário político local mais conturbado e após atuação do Banco Central no mercado de câmbio.

Ao longo do dia, o dólar subiu 0,1%, R$ 4,1033. Na mínima do dia chegou a R$ 4,0782, e na máxima bateu R$ 4,1219, ainda conforme o site G1, maior cotação intradia desde 25 de setembro (R$ 4,1414) . No ano, o dólar acumula alta de 5,91%.

Já o dólar turismo fechou o dia vendido perto de R$ 4,26, desconsiderando o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).