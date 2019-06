Dólar fecha em alta

Tamanho do texto

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Dia foi de negativa para os Estados Unidos

A moeda norte-americana fechou em alta de 1,19% , sendo vendida a R$ 3,899, após declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, num dia já negativo no exterior.

Na máxima da sessão até o momento chegou a R$ 3,9135.Dados fortes dos Estados Unidos também concentraram atenções, em dia marcado por protestos contra as mudanças e também cortes do governo na educação ao redor do país.