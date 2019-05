Dólar fecha em alta de 0,48%, vendida a R$ 3,9519.

Tamanho do texto

Nesta quinta-feira (09), o dólar fechou em alta acompanhando a cautela no exterior em meio às renovadas tensões comerciais, segundo o site G1 ainda observando as questões relacionadas a reforma da Previdência.

A moeda norte-americana subiu 0,48%, vendida a R$ 3,9519.

Ainda durante o dia, o Banco Central vendeu todos os 5,05 mil swaps cambiais tradicionais ofertados em leilão para rolagem do vencimento julho. Em seis operações, o BC já rolou US$ 1,515 bilhão, de um total de US$ 10,089 bilhões a expirar em julho.

conforme o site G1, o estoque de swaps do BC no mercado é de US$ 68,863 bilhões.