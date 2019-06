Dólar fecha em alta de 0,42%, vendida a R$ 3,8663

Tamanho do texto

Nesta quarta-feira (12) a moeda passou a maior parte do dia em queda, o dólar fechou em alta de 0,42% depois que o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP) informou a líderes a exclusão do relatório estados e municípios, além de retirar outros quatro itens acordados com governadores.

A moeda norte-americana fechou sendo vendida a R$ 3,8663