Dólar fecha em alta de 0,18% sendo vendida R$ 4,0475

Nesta quinta-feira (23), o dólar voltou a fechar em alta, segundo o site G1, de olho no exterior, com relação à disputa comercial entre Estados Unidos e China, e o cenário doméstico e a pauta de votações no Congresso como pano de fundo.

A moeda norte-americana terminou o dia vendida a R$ 4,0475, em alta de 0,18%.