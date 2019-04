Deputado pede cadastramento biométrico de eleitores em distritos em Dourados

Luciana Nassar/ALMS Indicação de Barbosinha foi encaminhada pela Assembleia ao desembargador João Maria Lós do TRE

Visando maior participação de eleitores que moram na área rural de Dourados nas eleições do ano que vem, quando pretende disputar a prefeitura, o deputado Barbosinha (DEM) pediu a Justiça Eleitoral uma campanha de cadastramento biométrico nos distritos do município. Como o cadastro não foi obrigatório na cidade nas eleições de 2018, o deputado diz que foi baixa a adesão ao sistema de votação por digital. "Essa medida vai prevenir a abstenção do eleitor no pleito eleitoral do ano de 2020”, justifica o deputado na indicação encaminhada pela Assembleia ao presidente do TRE-MS, desembargador João Maria Lós.

