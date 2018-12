Copom deve manter juro básico em 6,5% ao ano

Divulgação / Governo Federal Esta semana será realizada a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em 2018, no Banco Central

Nesta quarta-feira(12), O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central fará a última reunião do ano. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros da economia, a Selic, seja mantida em 6,5% ao ano.

Caso seja confirmada a previsão do mercado, esta será a sexta manutenção seguida da taxa, que está no menor nível desde 1986. A decisão do Copom deve ser anunciada após as 18h desta quarta-feira.

A expectativa das instituições financeiras é que a taxa de juros começará a ser elevada pelo Copom somente em setembro do ano que vem, alcançando o patamar de 7% ao ano.

En 2018, a expectativa até o mês de novembro deste ano, era de que os juros começassem a subir em maio de 2019. Para o fim do próximo ano, a expectativa dos economistas do mercado financeiro é que a taxa Selic fique em 7,5% ao ano.