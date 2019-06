Casos de Dengue têm recuo de 30% na Capital

Divulgação/PMCG Resultado é reflexo das ações de enfrentamento

Os casos de notificação de dengue recuaram em relação ao mês de abril. Segundo boletim epidemiológico divulgado pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica (SVE) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), houve uma redução de aproximadamente 30% do número de casos. O que sinaliza uma estagnação na epidemia devido às ações de enfrentamento à doença.

Conforme o boletim epidemiológico, emitido na manhã de ontem (5), em abril foram registrados 9.600 casos, enquanto no mês de maio foram 6.780. Apesar da redução, os dados ainda são preocupantes e a população deve permanecer em alerta. De janeiro até hoje, foram mais de 35 mil notificações, sendo 8.768 casos de dengue confirmado e oito óbitos. Também adquiridos pelo mosquito Aedes Aegypit, a zika e a chikungunya totalizaram 357 e 178 casos, respectivamente.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, avaliou que o resultado é reflexo das ações de enfrentamento executadas pela secretaria Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), e parte também da conscientização da população de que é necessário o envolvimento de todos no combate ao mosquito.

Quando a epidemia foi confirmada, as ações de combate se intensificaram em toda a cidade, principalmente nos bairros com os maiores índices. A Sesau reforça que, apesar da redução no número de casos, as ações de rotina e os mutirões continuam.