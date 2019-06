Azambuja alinha projeto da Ferrovia TransAmericana

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Reunião aconteceu terça-feira (4) na Bolívia

O projeto da Ferrovia TransAmericana foi objeto de debate entre o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o presidente da Bolívia, Evo Morales, na última terça-feira (4). O governador explicou que o traçado da TransAmericana, também conhecido como Corredor Ferroviário Bioceânico, encurta distância das exportações brasileiras até a Ásia e dá “enorme” competitividade à produção. “Esse modal é uma extensão das ferrovias brasileiras, adentrando ao território boliviano e chegando aos portos peruanos e chilenos”, relatou Reinaldo.

De acordo com assessoria de Azambuja, Evo Morales definiu o projeto importante para a economia da Bolívia, informou Reinaldo Azambuja. Para as autoridades, a TransAmericana vai fomentar a integração e o desenvolvimento econômico dos cinco países. Em Mato Grosso do Sul, o traçado da ferrovia é conhecido como Malha Oeste, tem 1,7 mil quilômetros e é administrado pela Rumo Logística.

Os dois trataram do assunto na cidade de Santa Cruz de La Sierra, em encontro marcado para oficializar o fornecimento de gás e ureia bolivianos para Mato Grosso do Sul.