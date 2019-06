Após lançar campanha, Caixa já renegociou dívida de 125 mil clientes

Tamanho do texto

Rodrigo de Oliveira/CEF Edifício sede da Caixa Econômica Federal

Nesta quarta-feira (12), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, divulgou informações apontando a renegociação de dívidas com mais de 125 mil pessoas, desde o final de maio, quando o banco público lançou campanha de renegociação.

De acordo com Pedro Guimarães, as negociações apontam cerca de R$ 150 milhões. A expectativa do banco é receber até o final da campanha, que dura 90 dias, R$ 1 bilhão.

Ao todo, a campanha atinge cerca de 3 milhões de clientes que podem regularizar débitos com atraso acima de 360 dias. A renegociação é válida somente para pagamento à vista. Os descontos variam de 40% a 90%, conforme o tipo de crédito contratado e o tempo de atraso. Guimarães disse que, na média, o desconto está em 82,78%.

Ainda conforme Guimarães, a média dos pagamentos até agora é de R$ 1 mil, mas “a grande maioria” paga de R$ 500 a R$ 600.

A Caixa anunciou a renegociação de crédito imobiliário na última quarta-feira (05). Onde segundo a mesma, a renegociação beneficia 600 mil famílias devedoras, com potencial de alcance de 2,3 milhões de pessoas. Guimarães informou que já foram feitos pedidos de renegociação referentes a 25 mil imóveis.