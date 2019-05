“ TRIBUTO AO REI DO POP ” marca os 10 ANOS sem Michael Jackson

Divulgação/Assessoria Rodrigo Teaser volta à Capital para relembrar grandes clássicos do cantor.

Rodrigo Teaser interpreta seu ídolo Michael Jackson desde os 9 anos de idade. Compositor, cantor e dançarino, Teaser é um dos responsáveis por manter Michael Jackson vivo nos corações dos fãs. Com isso ele conheceu ninguém menos que Lavelle Smith Jr., coreógrafo por 20 anos do próprio Michael Jackson. Os dois fizeram shows pelo Brasil, se apresentaram em programas de TV, um especial para o MultiShow e levaram o “TRIBUTO AO REI DO POP”, o maior show do mundo, para o México em 2017 e CHILE em 2018.

No próximo dia 20 de Julho, Rodrigo Teaser estará em Campo Grande, para uma apresentação às 21 horas, no Palácio Popular da Cultura.

Os ingressos variam de R$ 75 a R$ 200

SETOR B R$ 200,00 / meia R$ 100,00

SETORES A / C / E R$ 180,00 / meia R$ 90,00

SETORES D / F R$ 150,00 / meia R$ 75,00

ONDE COMPRAR:

•STAND NO SHOPPING CAMPO GRANDE - 2º Piso, em frente Loja Riachuelo /

Informações : (067) 3326 – 0105

•PELA INTERNET:

https://www.pedrosilvapromocoes.com.br

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

PROMOÇÃO : JAMELÃO E PEDRO SILVA PROMOÇÕES