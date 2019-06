Tributo a Elton John acontece domingo

Divulgação/Assessoria Tributo a Elton já percorreu o mundo

Neste domingo (16) o show “Elton John Tribute & Rocket Band”, maior tributo ao artista, acontece às 20h no Palácio Popular da Cultura com Maestro Rogério Martins e Rocket Band. O espetáculo já viajou de norte ao sul do país e estreou internacionalmente em 2016, passando por Paris e América do Sul em 2018.

Interpretado pelo maestro e cantor Rogério Martins, que é o representante oficial do cantor no país, a apresentação traz os figurinos extravagantes e interpretações incendiárias de hits como “Rocketman”, “Nikita”, “I’m Still Standing”, entre outros. Tudo em um cenário envolvente, emocionante, divertido, cheio de magia e com muitas surpresas onde a plateia se encanta o tempo todo. O espetáculo já viajou de norte ao sul do país e estreou internacionalmente em 2016, passando por Paris e América do Sul em 2018.

Segundo a assessoria Rogério está ansioso para tocar na capital. “Nós estamos levando a Campo Grande uma grande produção. A nossa ideia é levar a todos um show inesquecível, que foi preparado com muito carinho. O público pode se sentir privilegiado pela apresentação que estamos trazendo para o Palácio Popular da Cultura”. Rogério já trabalhou diretamente com Elton John. “Eu trabalhei em dois shows com ele. Um em 2011 e outro em 2013 na reinauguração do estádio Mineirão. Foi algo inesquecível”, comenta o maestro.

Serviço:

Elton John Tribute acontece neste domingo, dia 16, às 20h no Palácio Popular da Cultura com Maestro Rogério Martins e Rocket Band. Is ingressos podem ser adquiridos Online no link https://tributoelton.com.br/comprar-ingresso ou nos Pontos de Venda 'Atelier Cris Garcia na Rua Roberto Peres Rodrigues, 215 - Jardim dos Estados. Seals Sport Wear, no Shopping Campo Grande e na Barbearia A Banca, Unidade Shopping Norte Sul.

Mais informações pelo telefone: 9.92992083, a realização é de Daniel Escrivano e Rodrigo Tozzette.