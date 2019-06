Shows regionais prometem agitar a Festa Junina na praça a partir de sexta

Divulgação/PMD Festa Junina promete muita diversão aos douradenses nesta edição

A 42 ª Festa Junina de Dourados será aberta na próxima sexta-feira (14) e os shows regionais prometem atrair o público na Praça Antonio João. Nomes como Paulo e Jean, além de Guilherme Consttan, Ana Karla e Paolla são algumas das atrações da festa que vai até domingo (16).

De acordo com a prefeitura de Dourados, no primeiro dia, a Festa contará com a final do Festival Estudantil de Canção e Dança de Dourados, a partir das 20h. No sábado (15), sobem ao palco a dupla Paulo e Jean e o cantor Guilherme Consttan. Na data, também tem início as apresentações das quadrilhas juninas. As ações têm início a partir das 20h.

Já no domingo (16), as apresentações musicais ficarão sob o comando das cantoras Ana Karla e Paolla, a partir das 20h. Também no dia 16, o Parque de Diversões terá entrada gratuita, entre 13h e 17h; também haverá apresentações de quadrilhas juninas, a partir das 17h.

Diversas barracas de alimentação, ambulantes e foods trucks, com garantia de comida típica junina e uma ampla gastronomia (lanches, espetos, pastéis doces, massas e outros), estão confirmadas na praça de alimentação.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar atuarão para garantir a segurança do público durante todo o evento. São parceiros da Festa Junina de Dourados, TV MS Record, FM Cidade 101.9, Conti Bebidas.