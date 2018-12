Ricardo Trad tem lançamento de obra escrita de seus casos e defesas nesta quinta-feira

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Evento será realizado na sede da OAB/MS, no local haverá a venda da obra

Ricardo Trad tem livro “Vida após a morte no Júri – Carta psicografada vale como meio de prova?”, de sua autoria lançado nesta quinta-feira (13), às 19h, na sede da OABMS, em Campo Grande.

Trad faleceu há quase dois anos e deixou a obra pronta. O livro, publicado pela editora Lumen Juris, retrata caso a caso com toda sua sensibilidade, emoções e dificuldades em cada defesa feita no Tribunal do Júri.

Formado em Direito no Rio de Janeiro em 1968, no governo de Pedro Pedrossian, Trad foi Secretário de Indústria e Comércio por dois anos, mas em 1971 começou a advogar e viu que essa realmente era sua vocação. Teve uma breve trajetória na política, exercendo por seis anos o mandato de vereador em Campo Grande.

Na advocacia, seu nome se tornou referência na área criminal, onde recebeu diversas honrarias. Muitos de seus casos tiveram grande repercussão na imprensa. Pai de cinco filhos, todos formados em Direito, teve uma vida dedicada a sua família ao lado da esposa Tânia Trad.

Lançamento

O livro será lançado no dia 13, quinta-feira, às 19h. A sede da OABMS está localizada na Avenida Mato Grosso, 4700, Carandá Bosque (fundos). No local haverá a venda da obra.

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/2296526110592689/

