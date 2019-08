Representando o Estado violonista Sul-Mato-Grossense percorre o mundo

Divulgação/ Assessoria Atualmente é professor do Curso de Música e Pró-reitor de Cultura e extensão da UFMS.

Professor do Curso de Música e Pró-reitor de Cultura e extensão da UFMS, Marcelo Fernandes é doutor em música e Bacharel em Violão pela Universidade de São Paulo.

Nesta terça e quarta-feira (20 e 21), o violonista Marcelo Fernandes, participa do 4º Festival Internacional de Violão em Cochabamba, na Bolívia. O festival reúne músicos bolivianos e de outros países que se apresentarão em concertos e também master classes. O festival acontece no Teatro Achá.

Como violonista, já realizou concertos na Bélgica, Chile, França, Espanha, Colômbia, Alemanha, Suíça e Estados Unidos, além de ter recebido quatro primeiros prêmio em concursos de interpretação instrumental.

Na segunda-feira (19), Marcelo fez dois concertos em Santa Cruz de la Sierra. Os recitais foram realizados na Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Autônoma Gabriel René Moreno. O evento foi promovido por meio de parceria entre a UFMS e o instituto Bellas Artes de formação artística.

No festival, o Professor também vai participar como jurado no concurso que será realizado, neste ano, em homenagem a Máximo Pujol, instrumentista argentino. “Estou muito feliz em poder representar Mato Grosso do Sul e o Brasil neste Festival. Na minha participação, vou apresentar músicas de Reis, Pernambuco, Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, além de peças do compositor e violonista espanhol Fernando Sor”, diz Marcelo. “Se fosse possível descrever com palavras a arte de Marcelo Fernandes, a expressão que melhor expressa é ‘naturalidade espontânea’. Sua personalidade afável e sorridente condiz totalmente com sua maneira de fazer música, com uma postura humilde, o violonista mergulha em todos os ritmos sem nenhum medo”, ressalta o diretor do evento, Marcos Puña.