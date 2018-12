Prefeitura divulga passeio de Maria Fumaça pela Afonso Pena

PMCG/Divulgação Diversas atrações são realizadas todos os dias para atrair turistas e moradores a região

Entre as diversas atrações que estão sendo anunciadas pela Secretaria de Cultura e Turismo do Municípios, está confirmada o passeio a bordo de uma Maria Fumaça na Cidade do Natal. A locomotiva adaptada, que inclusive leva o símbolo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), percorre o trecho da Cidade do Natal até o Shopping Campo Grande e tem capacidade para 28 passageiros. Enfeitada com luzes, a Maria Fumaça também apita e realiza os passeios a cada 30 minutos, a partir das 17 horas. O embarque é gratuito.

Além deste, o ônibus City Tour visitando os principais pontos turísticos e históricos de Campo Grande inseridos na adesivagem, também está de volta. E ele, assim como a Maria Fumaça, também leva os visitantes da Cidade do Natal para dar uma volta

pelas ruas de Campo Grande. O ônibus, com capacidade de embarque para 74 passageiros, tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio dura cerca de 40 minutos e todos são orientados por guias de turismo.

O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Afonso Pena até nas imediações da Avenida Presidente Ernesto Geisel. Menores de 12 anos só poderão passear a bordo do City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.