População terá apresentações gratuitas durante o final de semana

Divulgação / PMCG A Cidade do Natal abre às 17h para o público

O final de semana será especial para os visitantes da Cidade do Natal. A Prefeitura Municipal de Campo Grande preparou uma programação que inclui música e teatro para encantar ainda mais os visitantes. Além das apresentações, a população pode aproveitar os passeios no City Tour e na Maria Fumaça.

Neste sábado (15), a partir das 20 horas, por exemplo, o público poderá prestigiar o show da Banda Naip. O grupo tem mais de 20 anos de carreira e uma legião de fãs.

O ritmo pop/rock da banda é embalado pela formação de Heitor Luiz, André Coelho, Deco Lacorte, Hudson Bonfim e Rafael Coelho. Na sequência, a dupla sertaneja Max e Gabriel sobe ao palco, às 21h30.

No domingo, haverá apresentação da peça teatral “Nascimento de Jesus” com alunos da escola de teatro David Cardoso. O elenco é formado por crianças de cinco a 12 anos e a apresentação tem a duração de aproximadamente 15 minutos. A encenação está marcada para começar às 19 horas.

Após o teatro, haverá show infantil com os personagens do desenho animado Patrulha Canina. E quem encerra a noite de domingo, a partir das 21h30, no palco da Cidade do Natal, é o cantor Chicão Castro, conhecido como um dos maiores talentos musicais da atualidade em Campo Grande e Mato Grosso do Sul.