Orquestra e exposição homenagearão as mães

Em homenagem ao dia das Mães a Secretaria de Cultura de Três Lagoas idealizou na próxima quinta-feira (9) apresentações culturais e venda de artesanato na Praça Senador “Ramez Tebet”, a partir das 19h.

Durante a noite de quinta-feira, as mães poderão assistir à Camerata de Cordas, regida por Francis David, à Orquestra Municipal de Violas e ao Trio Cultural. Durante todo o evento, a Casa do Artesão também estará com exposição de artesanatos dos artistas da Cidade, para os que desejam presentear as mães com algo diferente e criativo.



Artistas da Casa do Artesão estarão na Praça Senador “Ramez Tebet” com o Bazar de Artesanato até sábado (11), sempre a partir das 19h, com opções diferenciadas e originais de presentes.