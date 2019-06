Divulgação/PMD Festa Junina de Dourados acontece na Praça Antonio João, de 14 a 16 de junho

A 42ª Festa Junina de Dourados começa nesta sexta-feira na Praça Antônio João com várias atrações. O evento foi aprovado para ser inserido e já consta no Calendário Nacional de Eventos do Ministério de Turismo. A organização é da Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e realização do grupo Sucata Cultural.

“Fazer parte do calendário nacional conta ponto para futuros projetos de captação de recursos, mas, sobretudo, coloca a festa que acontece na cidade de Dourados com divulgação para todo o país”, disse a secretária Rose Ane Vieira.

A programação segue até domingo, 16, na Praça Antônio João. A abertura oficial será às 20 horas desta sexta-feira, com a apresentação das finais do Fecad (Festival Estudantil de Canção e Dança de Dourados). A dupla Lu & Raphael se apresenta no palco a partir das 22h30. Ainda nesta sexta-feira, funcionarão no local a praça de alimentação, vendedores ambulantes e food trucks.

No sábado, a programação inicia também a partir das 20h, com a apresentação do concurso de Quadrilhas Juninas, que este ano terá 12 instituições participantes em várias categorias e com dois shows na sequência, Guilherme Constan, às 21h30, e a dupla Paulo & Jean, a partir de 23h.

No domingo, a diversão para a criançada inicia já às 13h, com a abertura do Parque de Diversões, com entrada gratuita. Às 20h de domingo inicia a finalização das apresentações do Concurso de Quadrilhas Juninas, seguida da premiação. Às 21h inicia o show com a cantora Ana Karla e, às 22h30, o show de Paolla.