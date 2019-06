“Febre maligna” e voto escolheu padroeiro para a Capital

Divulgação/Arquidiocese Igreja fica na Travessa Lydia Baís, Centro de Campo Grande

Uma longa travessia de José Antônio Pereira e sua comitiva, deixou várias pessoas doentes levando ao fundador de Campo Grande, fazer um voto ao Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua: “se não perdesse um só dos seus, quando aqui chegasse, faria uma igreja para o seu santo amigo, cuja imagem já trazia em sua companhia. Esta foi a origem do abençoado nome da nossa querida cidade”, relata uma parte da história.

Conforme os registro em 1872, a comitiva de José Antônio saiu à procura de campos para criar e terras para lavouras e assim partiu para o sul de Mato Grosso. No trajeto uma ‘febre maligna’ atingiu as pessoas da comitiva sendo obrigados a para a viagem por três meses. José Antônio naquela época era um bom médico permaneceu no local tempo suficiente para acabar com a epidemia. Foi neste momento que o devoto de Santo Antônio de Pádua, fez o voto.

Após as pessoa da comitiva recuperar a saúde, José Antônio encontrou à nova terra e no ano seguinte cumpriu a sua promessa e construiu a igreja de pau-a-pique para o padroeiro inaugurada no dia 4 (ou 14) de março de 1978 pelo padre de Nioaque, Julião Urquia.

A capela foi construída na Rua 26 de agosto, mas por atravancar passagem, foi necessário mudá-la e para um lugar próximo. Cerca de 34 anos após a criação a primeira igreja, em 2 de abril de 1912, foi erguida a primeira paróquia de Campo Grande. Dez anos depois a igreja foi demolida pela segunda vez, dando lugar a Matriz de Santo Antônio.

Em 1977 a matriz demolida porque não oferecia condições seguras de uso. O novo lugar que marcou a devoção do padroeiro fica localizado na Travessa Lydia Baís, Centro de Campo Grande, onde foi constituído como catedral metropolitana em 1991, por ocasião da visita do Papa João Paulo II à Capital. Já em 1994, a igreja foi consagrada pelo arcebispo Dom Vitório Pavanello.

Desde 1912 Santo Antônio divide espaço com a de Nossa Senhora da Abadia. Depois de 1991, como Catedral, o templo passou a dividir a titularidade. “A Matriz de Santo Antônio tornou-se Paróquia Santo Antônio – Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Abadia”.

Batizado Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo e conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua nasceu em Lisboa, no ano de 1195, e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231. O padroeiro de Campo Grande estudou Filosofia e Teologia, em Coimbra, até ser ordenado sacerdote. Em Portugal, Antônio conheceu a família dos Franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na santa pobreza.

Após ir para Marrocos, Antônio doente que teve de voltar, mas providencialmente foi ao encontro do “Pobre de Assis”, o qual lhe autorizou a ensinar aos frades as ciências que não atrapalhasse os irmãos de viverem o Santo Evangelho. Santo Antônio serviu sua família franciscana através da ocupação de altos cargos de serviço na Ordem, isto até morrer com 36 anos para esta vida e entrar para a Vida Eterna.

Em 2001 o ex-vereador Elias Gazal Dib foi o autor do Projeto de Lei N.º 5.229/01 que instituiu o dia 13 de junho como o Dia do Padroeiro do Município de Campo Grande. Confira a proposta;

Faço saber, que a Câmara Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, aprova e eu, NELSINHO TRAD, seu Presidente promulgo nos termos do art. 42 § § 3º e 7º da Lei Orgânica de Campo Grande-MS, combinado com o art. 30, inciso I, alínea “q”, e art. 141 § § 1º e 5º do Regimento Interno, a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído que aos 13 de Junho de cada ano, dia do Padroeiro do Município de Campo Grande-MS, Santo Antônio de Pádua, será feriado municipal.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

