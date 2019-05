Expoflor é aberta em Dourados

Divulgação/PMD Exposição acontece até a véspera do Dia das Mães em Dourados

Foi aberta nesta quinta-feira (2) a 8ª edição da Expoflor na Praça Antônio João em Dourados com orquídeas e mudas de plantas ornamentais e frutíferas produzidas na região de Marechal Rondon, no Paraná. O atendimento será das 8h às 20h até o dia 11.



A organização é da Rede Feminina de Combate ao Câncer em parceria com o Lar do Idoso e tem objetivo de arrecadar fundos para manutenção das duas entidades filantrópicas douradenses.



Conforme Silvana Soares Almeida, coordenadora da Rede Feminina, o evento é a fase “de inverno” da Expoflor, que ocorre pelo oitavo ano e precede a fase “de verão”, mais perto do fim do ano, e que terá a 19ª edição este ano. “Todos os anos realizamos as feiras antes do Dia das Mães e antes do dia de Finados. Estas são as principais fontes de renda para a manutenção das duas entidades, uma que cuida dos idosos e a outra que ampara pessoas com câncer e familiares em toda a região”, conta.



O evento também tem apoio na cedência do espaço e divulgação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) e Guarda Municipal.