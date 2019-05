Com muita música boa, Festival de Inverno de Bonito terá atrações nacionais

Divulgação/Assessoria Entre as atrações estão a dupla Chrystian e Ralf, Gal Costa e Lenine

O evento já faz parte do calendário cultural de Mato Grosso do Sul e acontecerá entre os dias 25 a 28 de julho. O Festival de Inverno de Bonito traz este ano, atrações nacionais como a dupla Chrystian e Ralf, a cantora Gal Costa e o músico Lenine. Os artistas sobem ao Palco das Águas nos dias 25, 27 e 28 de julho, respectivamente.

A primeira atração a se apresentar é a dupla reconhecida como a mais afinada do Brasil, Chrystian e Ralf, traz a Bonito o show de sua turnê 2019. A dupla já lançou 20 álbuns e 34 coletâneas e 6 DVDs. Além dos atuais vídeos independentes, também os famosos Pockets.

Em seguida, é a vez de Gal Costa trazendo para o Palco das Águas na noite de 27 de julho o show “Pele do Futuro”. Ao longo das últimas cinco décadas, a voz de Gal Costa foi uma das mais importantes para traduzir diferentes momentos pelos quais o País atravessou.

De acordo com a Fundação de Cultura do Estado, Gal Costa declara que, “Eu encaro a passagem do tempo da melhor forma possível. Tenho a alma jovem, gosto de estar no palco, isso me traz mais vitalidade. Esse disco é mais um em que eu não tenho medo de ousar, de dar um salto na minha carreira, inovar. Isso me mantém viva. Além das músicas do disco, para o show eu escolhi alguns sucessos da minha carreira que se encaixassem com a sonoridade disco music do álbum. Escolhemos algumas canções e fizemos novos arranjos para haver uma unidade musical”, pontua.

Ainda conforme a artista a Fundação, “Eu estou sempre atenta aos novos artistas, a parcerias com vozes e estilos diferentes. Posso me dar ao luxo de fazer qualquer coisa. Comecei minha carreira bem João Gilbertiana, influenciada pela bossa nova, passei pelos anos 60, pelo Tropicalismo. Já fiz música experimental, rock, já fiz clássicos. Meu temperamento é esse, de não ter preconceito com nenhum tipo de música ou estilo. Pretendo ainda muitas coisas, mas outras coisas entraram no caminho, vamos ver como fica”, ressalta.

Após esta, a atração musical que irá encerrar o Festival de Inverno de Bonito 2019, é o músico Lenine, com o show “Em trânsito”, no último dia do Festival, 28 de julho.

Além destes, também estarão presentes durante o Festival de Inverno de Bonito 2019 no palco do Centro de Múltiplo Uso (CMU) duas atrações nacionais: a cantora Karina Buhr, no dia 26 de julho, e BNegão e os Seletores de Frequência, no dia 27.