Cinema tem ficção, aventura, terror e ação em cartaz nesta semana

Divulgação Hellboy | Filho Das Trevas – Brightburn | Aladdin

Entre as estreias da semana, Hellboy traz um ser visual diabólico, Filho das Trevas - Brightburn conta a história de uma criança alienígena e Aladdin retrata a história de um jovem humilde que descobre uma lâmpada mágica.

Hellboy traz a nova versão da série de filmes sobre, um ser de visual diabólico resultado do relacionamento entre um demônio e uma temida feiticeira. Classificação indicativa 16 anos, contém violência extrema, drogas lícitas e linguagem imprópria.

Filho Das Trevas – Brightburn conta a história de uma criança alienígena que cai no terreno de um casal da parte rural dos Estados Unidos, eles decidem criar o menino como seu filho. Porém, ao começar a descobrir seus poderes, ao invés de se tornar um herói para a humanidade, ele passa a aterrorizar a pequena cidade onde vive, se tornando uma força obscura na Terra. Classificação indicativa 16 anos, contém violência extrema.

Aladdin relata a história de um jovem humilde que descobre uma lâmpada mágica, com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a se noivar. Agora, com a ajuda do Gênio (Will Smith), ele tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor da moça e a confiança de seu pai. Classificação indicativa 10 anos, contém violência.

Clássicos 2019 - Alien, o Oitavo Passageiro traz em seu longa, uma nave espacial, ao retornar para Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteróide. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é atacado por um estranho ser. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação.