Cinema tem competição, ação, suspense e biografia em estreia

Divulgação Godzilla II – Rei Dos Monstros | MA - Ela vai cuidar de você | Rocketman

Transformando o cinema em estádio, Final da UEFA Champions League 2019 é exibida nas telas. Além deste, para quem gosta de ação, Godzilla II - Rei Dos Monstros é uma ótima pedida. Já MA - Ela vai cuidar de você traz Maggie e seus amigos aprontando pela cidade. Rocketman traz a biografia de Elton John, cantor e compositor prodígio que se tornou astro da música.

Trailer

Godzilla II – Rei Dos Monstros

Sequência do longa-metragem lançado em 2014, que trouxe de volta o famoso monstro japonês para as telonas. Classificação indicativa 12 anos, contém violência e linguagem imprópria.

MA - Ela vai cuidar de você

Maggie e seus amigos, todos menores de idade, estão tentando descolar bebidas alcoólicas em um supermercado quando conhecem Sue Ann (Octavia Spencer), uma mulher adulta que usa sua identidade para ajudá-los. Além de fornecer as bebidas, ela decide oferecer sua casa para que eles organizem uma festa com o pessoal do colégio. Os eventos acabam se tornando uma rotina do grupo, até que os jovens começam a identificar um comportamento estranho da dona da casa, que se torna cada vez mais controladora e obsessiva. Classificação indicativa 16 anos, drogas, violência e conteúdo sexual.

Rocketman

Cinebiografia do cantor e compositor Elton John, acompanhando desde quando era uma criança prodígio até se tornar um astro da música. Classificação indicativa 16 anos, contém drogas, violência e conteúdo sexual.

Final da UEFA Champions League 2019

Final da UEFA Champions League 2019! Venha torcer e vibrar nas salas de cinema que virou estádio.

Veja a programação, horários e valores:

• Campo Grande

Cinemark - Shopping Campo Grande

Cinépolis - Shopping Norte Sul Plaza

UCI - Shopping Bosque dos Ipês

• Dourados

Cine Araújo - Shopping Avenida Center