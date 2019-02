Carnaval da capital recebe apoio da Fundação de Cultura do MS

Governo do Estado/Reprodução O Carnaval tem importância cultural para o Estado de Mato Grosso do Sul

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) apoia o Carnaval campo-grandense 2019, que vai ser realizado na avenida Interlagos (baile de rua), na Passarela do Samba (desfile das escolas de samba) e na avenida Calógeras (blocos).

Para o Carnaval da Paz, que acontece na avenida Interlagos, entre as ruas Spipe Calarge e Doutor Werneck, na Vila Albuquerque, a realização é conjunta, entre FCMS e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). A folia, que volta a ocorrer depois de quatro anos, vai ser realizada de 1º a 5 de março. Haverá atrações para adultos e crianças, segurança reforçada e bandas regionais.

Na sexta-feira (1º), a animação fica por conta da banda Fascínio (20h) e da Banda Lilás (22h); no dia sábado (2), é a vez de Beleza Pura (20h) e Doce Swing (22h); já no domingo (3) a matinê começa às 17h com Ricardo Gael e banda (haverá pintura facial para as crianças); na segunda-feira (4), sobe ao palco a banda Só por Elas (20h) e Fascínio, e para fechar o Carnaval 2019, na terça-feira (5), anima a festa Chokito e banda (20h) e Doce Swing (22h).

A FCMS oferece apoio financeiro e estrutural, com palco de 14mX12m, uma tenda show com 15mX40m; 80 banheiros químicos; 180 metros de fechamento de metalão para delimitar a área; 80 gradis (grades de contenção); 15 barricadas e duas salas de camarim medindo 4mX4m e seis tendas 5mX5m. A Sectur vai oferecer a segurança do local e se responsabiliza pela realização dos shows.

O desfile das Escolas de Samba de Campo Grande acontece nos dias 4 e 5 de março na Passarela do Samba, na avenida Alfredo Scaff, bairro Santo Amaro. A FCMS apoia o evento com repasse de recursos financeiros para a Liga das Escolas de Samba de Campo Grande (Lienca) e apoio estrutural, com arquibancada e tendas.

Na segunda-feira a abertura acontece às 19h com bloco convidado. Na sequência desfilam as agremiações “Os Herdeiros do Samba”, das 20h às 21h; “Unidos do Aero Rancho”, das 21h às 22h; “Cinderela Tradição José Abrão”, das 22h30 às 23h30; “Unidos do São Francisco”, entre 0h e 1h da manhã.

No dia seguinte, a ordem será a seguinte: “Unidos do Cruzeiro”, das 20h às 21h; “Catedráticos do Samba”, das 21h30 às 22h30; “Deixa Falar”, das 23h à meia-noite; “Igrejinha”, da 0h30 às 1h30; “Unidos da Vila Carvalho”, das 2h às 3h.

Os blocos carnavalescos saem no dia 3 de março, das 19h às 2h, na avenida Calógeras, entre Afonso Pena e Maracaju. A FCMS apoia o evento com recursos financeiros para a Associação de Blocos e Cordões Carnavalescos (Ablanc) e apoio estrutural, com um palanque de 10mX20m, 40 metros de arquibancada, 30 banheiros químicos e 40 grades de contenção.

Para a diretora-presidente da FCMS, Mara Caseiro, o Carnaval tem importância cultural para o Estado de Mato Grosso do Sul, e a Fundação de Cultura, em parceria com a Sectur, pretende realizar a melhor festa para os foliões de Campo Grande. “O Estado, em parceria com a Prefeitura, vai realizar o Carnaval em Campo Grande, para que a gente possa ter um Carnaval com tranquilidade, com segurança, em que os foliões possam se divertir. O Governo vai entrar com recurso financeiro e apoio de estrutura dentro da programação e sempre aberto, é claro, para em parceria fazermos o melhor, o Carnaval que o nosso povo sul-mato-grossense merece”.