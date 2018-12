Campo Grande recebe a Caravana Iluminada da Coca-Cola FEMSA Brasil

Divulgação/Assessoria Em parceria inédita com a Scania Brasil, caminhões percorrerão as ruas da cidade no dia 12 de dezembro;

Dentro da programação está uma parada especial na Cidade do Natal, evento que conta com o patrocínio da engarrafadora. Celebrando a magia natalina e relembrando o espírito de união em família, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, dá continuidade a ações especiais para o Natal de 2018 com a Caravana Iluminada de Natal.

A frota natalina irá percorrer as ruas da Capital com os tradicionais caminhões vermelhos e iluminados com o esperado Papai Noel, acompanhado da Família de Ursos, no dia 12 de dezembro em Campo Grande.

De acordo com o Gerente de Publicidade, Promoções e Eventos da Coca-Cola FEMSA Brasil, Luciano Sá, "O Natal da Coca-Cola é o momento de celebração, principalmente pela oportunidade de estar perto de pessoas que gostamos, em especial da nossa família. Para nós que celebramos as refeições durante todo o ano, nada mais que especial comemorar juntos a maior delas – a ceia de Natal. Neste ano, trouxemos em nossa campanha a família de Ursos já conhecida pelo público em uma versão moderna e que retrata o momento em família. É possível que você se identifique com um dos personagens", destaca.

O percurso começará às 18h, mas os caminhões estarão desde às 17h no supermercado COMPER para ação especial. Além disso, a caravana fará parada exclusiva na Cidade do Natal, evento patrocinado pela Coca-Cola FEMSA Brasil. O roteiro completo pode ser conferido no site: www.natal.cocacola.com.br

Neste ano de 2018, para a realização da Caravana Iluminada de 2018, a Coca-Cola FEMSA Brasil conta com a parceira da Scania Brasil que disponibilizou oito caminhões equipados com as mais avançadas tecnologias do mercado, todos da Nova Geração Scania, lançada recentemente no Brasil.

Para a edição de natal a Coca-Cola tem as novas latas e PETs com uma ilustração dos ursos e quatro opções de frases da campanha nos rótulos:

O sabor especial de estar junto

Em família, sempre cabe mais um

Não deixe apagar as suas tradições

Na ceia, todos participam

Ao baixar o aplicativo Natal Coca-Cola (disponível para Android e IOS), consumidores podem escanear a embalagem temática para ter acesso a um conteúdo exclusivo em realidade aumentada. São quatro episódios com histórias do icônico urso polar.