Caarapó tem representante campeã de concurso para Miss em MG

Reprodução/Caaraponews Priscila Terra irá representar o Brasil em etapa internacional

No último sábado a caarapoense Priscila Terra foi consagrada a grande campeã do concurso MRS. Eearth Brasil - Miss Terra Brasil, em Sete Lagoas, Minas Gerais. De acordo com o site Caaraponews, a mesma agora irá representar o Brasil na etapa internacional, que ocorrerá ainda este ano, com data e local a serem definidos.

O concurso, Miss Terra Brasil é dividido em duas etapas, uma sendo, o Miss Earth Brasil (categoria de 17 a 26 anos e não pode ser casada) e a outra MRS. Earth Brasil (categoria de mulheres casadas, ou que foram casadas com idade de 18 a 35 anos).

Conforme entrevista concedida ao CaarapoNews, Priscila disse que “primeiramente agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de representar o meu estado, em um concurso de beleza que visa o meio ambiente “Beleza Por Uma Causa” Lá não foi analisado apenas um rostinho bonito ou corpo bonito, mas sim um todo. Uma pessoa social, comunicativa, simpática, conhecimento, fala em público, e boa postura em passarela”, destaca.

Ainda conforme Priscila Terra em entrevista ao portal, “Conheci pessoas maravilhosas. Cada uma com sua beleza. Levo comigo muitas amizades e uma experiência maravilhosa. Letícia e Ricardo no qual organizou todo concurso foram muito atenciosos e dedicados para que esse concurso fosse o mais agradável possível. Sou grata por todo apoio que tive, por todas as orações das pessoas que acreditaram, por cada um que compartilhou meu vídeo, que me deram força para que tudo isso acontecesse. Sou grata Deus pela minha família, amigos e até pessoas que não me conhecem pessoalmente, mas que também acreditaram. Pretendo me dedicar ao máximo para ter um bom preparo para a etapa internacional. Estou super feliz de poder levar para fora do país a beleza, a cultura Sul-mato-grossense”, conclui.

Ainda conforme o site Caaraponews, a caarapoense Priscila Terra é formada em Administração de Empresas e trabalha como assistente ADM Soyagro.

A mesma já participou de vários concursos, onde conseguiu 5 faixas de primeiro lugar. Um deles foi no Miss Ms em 2009 entre 23 candidatas no qual ela ficou entre as 6 primeiras colocadas.

A participação da Priscila Terra no concurso em Minas Gerais contou com o apoio do prefeito André Nezzi, do deputado estadual Neno Razuk, do empresário Robério Jamir Maia da Silva (Stylo Modas), responsável pelos looks, da Vanessa que cuidou da make, da equipe de filmagens do Rafael Batista Rodrigues e ao senhor Leonardo da LM Gramas que cedeu espaço para a gravação do vídeo.