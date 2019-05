“Bate Papo Virtual”: Miss esclarece dúvidas sobre viagem a MS

Instagram Júlia Horta “Foi muito mágico, renovou minhas energias para voltar com tudo aos projetos que já estão me esperando”, destacou Júlia Horta em sua rede social

Após conhecer Campo Grande/MS e as cidades de Bonito e Corumbá, a Miss Brasil Be Emotion 2019, Júlia Horta realizou um “Bate-Papo Virtual” com os seus seguidores do Instagram, respondendo às perguntas sobre sua viagem pelo Pantanal.

Uma das principais perguntas foi em relação aos passeios. “Os passeios não são baratos, mas eu acredito que o valor dos passeios valem cada centavo”, diz a miss em um dos seus stories. Outro questionamento dos seguidos foi sobre o melhor passeio, e a Miss respondeu: “impossível, é cada um mais surreal que o outro”.

Impressionada com os animais, a miss revelou que foi a primeira vez que viu uma Arara Azul de perto, e que todas as experiências foram incríveis. Inclusive, até passou algumas orientações para quem fizer os mesmos passeios e se depararem com as espécies. “Fiquei muito feliz sabendo que vocês gostaram de acompanhar”, agradeceu.

Sem passar despercebido, os pernilongos foram alvo de perguntas. E pra explicar, ela usou três stories seguidos. “Em Bonito até que não foi tão tenso, mesmo assim passei bastante repelente. Mas falando sério, no Pantanal tem muito, muito mosquito”, e riu, recomendando que além de levar repelente, quem vier visitar a região leve calça jeans e camisa de manga comprida.

E parece que a viagem da Julia Horta foi boa mesmo. Em uma das respostas, ela não poupou elogios e afirmou: “Melhor coisa que eu fiz na minha vida. É uma coisa inimaginável, é muito diferente”. A miss prometeu deixar nos destaques da sua rede social todos os dias da viagem, com as belezas naturais e dicas para quem quiser visitar Bonito e Corumbá, e cumpriu. Confira abaixo o resumo da expedição, dividida em três partes.

Bonito (1) • Bonito (2) • Pantanal MS