Artes Cênicas no Festival de Inverno em Bonito

Divulgação dos grupos/Alberto Rocha Festival aconteceu em Julho

“O Festival de Bonito é um momento ímpar para a Cultura de Mato Grosso do Sul, e levar teatro, circo e dança não só para a população do Estado e para os turistas do Brasil e do mundo, mas também para os bairros e lugares onde o acesso a essas apresentações é mais difícil, é muito importante e gratificante”, afirma Mara Caseiro, diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Teatro infantil de bonecos, teatro de sombras, dança vertical, circo de variedades e teatro popular, fazem parte da programação do Festival de Inverno de Bonito 2019 que traz uma programação na área de Artes Cênicas.

Divulgação dos grupos/Alberto Rocha Programação vai até o dia 27

Conforme a assessoria a programação começa no dia 20 de julho, no Distrito Águas de Miranda, com o espetáculo “Iara – O encanto das águas”, da Cia Lumiato. O espetáculo será apresentado também no dia 21, no Assentamento Guaicurus e no dia 25, na Caixa Cênica, em Bonito. A Cia Lumiato ministra uma Oficina de teatro de sombras nos dias 22, 23 e 24 de julho, das 18 às 22 horas. A Cia Trucks, de São Paulo, traz o espetáculo “Expedição Pacífico” para o Festival. No dia 22, a apresentação será na Vila Machado, às 18 horas; no dia 23, no Bairro Planalto e Vila América, às 18 horas; no dia 24, no Bairro Marambaia, às 18 horas e no dia 26, na Caixa Cênica, em Bonito.

O Palco da Praça recebe no dia 25, às 19 horas, o espetáculo “Vertebral” do Grupo Ares de dança. O Espetáculo tem uma área de investigação na qual a presença do risco permanente atravessa o corpo dançante e acrobático em situações de desequilíbrio, suspensão, torções, queda e recuperação.

A programação de Artes Cênicas encerra no dia 27 com a peça “Os gigantes da montanha”. Mais informações sobre programação no Núcleo de Artes Cênicas da FCMS, pelo telefone (67): 3316-9171.