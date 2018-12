Aquaman estreia hoje nos cinemas de Campo Grande

Reprodução

Após sua participação em “Liga da Justiça”, o super-herói Aquaman retorna às telas, agora em seu primeiro filme solo. O longa chega aos cinemas de todo o Brasil hoje (13). O longa (Warner) é dirigido por James Wan, nome por trás de produções de terror de sucesso como “Jogo Mortais”, “Invocação do Mal” e “Sobrenatural”.

No elenco estão Jason Momoa (“Game of Thrones”), Amber Heard (“Liga da Justiça”), Willem Dafoe (“Assassinato no Expresso do Oriente”), Patrick Wilson (“Invocação do Mal”), Nicole Kidman (“Big Little Lies”) e Yahya Abdul-Mateen II (“The Get Down”).

Sinopse: Metade humano e semi atlante, Arthur Curry (Jason Momoa), mais conhecido como Aquaman, é um homem solitário. Ao partir em uma jornada com seus aliados Mera (Amber Heard) e Vulko (Willem Dafoe), em busca de algo muito importante para o futuro de Atlantis, Curry aprende que não pode fazer tudo sozinho.