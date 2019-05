14º arraial do Cotolengo Sul-mato-grossense será realizado no dia 8 de junho

Divulgação/Cotolengo Objetivo da festança solidária é angariar fundos para a Instituição

Tradição na capital sul-mato-grossense, a Festa Junina do Cotolengo chega à sua décima quarta edição neste ano. A festança vai acontecer no dia 08 de junho, a partir das 17h30, na sede da Instituição. Além de barracas com bebidas e comidas típicas, o arraial terá uma programação bastante animada, com música, apresentações de dança e o tão esperado festival de prêmios. A entrada será gratuita, e quem quiser pode ir à caráter.

Vai ter quentão, espetinho, carreteiro, doces e uma barraca só com gostosuras à base de milho. A proposta é resgatar os sabores tradicionais da festa junina, e, por isso, a barraca Delícias do Milho vai oferecer pamonha, milho cozido e outras especiarias que só quem for vai poder experimentar. Para quem quer se divertir, a pescaria será uma ótima opção, além das prendas, é claro. Tudo por um valor acessível, para caber no bolso da população e ajudar no caixa da entidade.

Aliás, é por isso que o arraial tem crescido nos últimos anos. A diversão e a solidariedade são propósitos de quem se envolve com o Cotolengo o ano inteiro, e que cooperam diretamente com os eventos para ajudar a angariar fundos. “Hoje nós temos uma equipe com mais de 100 voluntários, pessoas da própria comunidade da Mata do Jacinto, que todos os anos abraçam um setor do evento e ajudam na realização das festas”, destacou o coordenador de comunicação social e marketing, Willian Oliveira.

A festança começa a partir das 17h30, com seleção de músicas juninas e apresentações de dança feitas por crianças e voluntários do Cotolengo. E tem mais! Principal atração da noite, o festival de prêmios terá início às 19h30. As cartelas podem ser adquiridas por apenas R$ 10,00, na própria entidade, ou no dia da festança, sô! Quem participar estará concorrendo a prêmios como batedeira, panela de pressão, cafeteira, micro-ondas, TV Led de 32 polegadas e R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro. É só garantir a cartelinha.

Já viu que a festança vai ser boa, então, não perca essa! O Cotolengo está localizado na Rua Jamil Basmage, 996 - Mato do Jacinto. Para ajudar ou para mais informações, entre em contato pelo número (67) 3358-4848.

Para quem ainda não conhece

O Cotolengo é uma entidade sem fins lucrativos criada em 20 de julho de 1996, com a finalidade de oferecer atendimento a crianças, jovens e adolescentes portadores de paralisia cerebral grave. Atualmente, a Instituição atende aproximadamente 50 crianças, e atendimento assistencial aos seus familiares.

A entidade também atende o público externo, e hoje soma mais de 100 pessoas com problemas neurológicos, às quais oferecem atendimento clínico de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição.