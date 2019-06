Vence nesta segunda da 5ª parcela do IPTU

Tamanho do texto

Divulgação/PTL Vencimento é para quem parcelou o IPTU em 10 vezes

Nesta segunda-feira (10) vence a 5ª parcela do IPTU/2019, com descontos de 5%. O desconto é para quem quitar a parcela até o vencimento. Pagamento é para quem optou por parcelar a dívida em 10 vezes.

De acordo com a assessoria para obter os descontos o contribuinte não deverá estar inscrito na Dívida Ativa com pendência de débitos. De posse do carnê, o contribuinte poderá pagar o IPTU/2019, em qualquer agência bancária conveniada.

No site da Prefeitura, o contribuinte tem a possibilidade de retirar a segunda via para efetuar o pagamento. Para receber o carnê em casa o contribuinte pode atualizar o endereço pelo site.

-Quitação das parcelas vincendas do IPTU

Da 5ª a 10ª parcela 10 de junho de 2019 5% (cinco por cento)

Da 6ª a 10ª parcela 10 de julho de 2019 5% (cinco por cento)

Da 7ª a 10ª parcela 12 de agosto de 2019 5% (cinco por cento)

Da 8ª a 10ª parcela 10 de setembro de 2019 5% (cinco por cento)

Da 9ª a 10ª parcela 10 de outubro de 2019 5% (cinco por cento)

A Central de Atendimento, antiga Câmara Municipal, localizado na Rua Arthur Jorge n. 500, Centro, das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço.