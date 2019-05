Usuários do transporte publico contarão com novas linhas nesta quinta feira

Prefeitura divulga nova linha de ônibus que atenderá o Bairro Montanini e o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), ligando os locais ao Centro de Três Lagoas, a partir dessa quinta-feira (2).

Divulgação Apos aumento da passagem prefeitura atende apelo da população



O atendimento ao residencial e ao IFMS foi uma das melhorias cobradas pela Prefeitura à empresa Viação Três Lagoas, que tem a concessão do transporte público na cidade, após a Administração Municipal e empresa negociarem uma readequação no valor da tarifa.



Estudantes que possuem a carteirinha de vale transporte e utilizarão a nova linha não pagam passagem de ida e volta uma vez por dia, e poderão chegar com maior facilidade às escolas que ficam no centro da Cidade.



Outra facilidade é a integração entre as linhas que poderá ser feita pelos usuários portadores da carteirinha de vale transporte.