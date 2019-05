UPA passa a ter médico 24h na triagem em maio

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dourados terá um médico 24 horas para realizar o serviço de triagem na chegada dos pacientes a partir do dia 6. A novidade foi anunciada pela prefeitura nesta terça-feira (30), através Secretaria Municipal de Saúde.

Divulgação/PMD Secretária Berenice Machado, da Saúde, anuncia medidas para dinamizar atendimento na UPA



De acordo com a secretaria, o objetivo é melhorar a dinâmica dos atendimentos e referenciar os pacientes para as Unidades Básicas de Saúde quando houver necessidade. Ainda segundo o município, a UPA é voltada para atendimentos de urgência e emergência e mantém a disposição da população equipe formada por clínicos gerais, pediatras, além de enfermeiros, auxiliares e também do administrativo.



A secretária Berenice de Oliveira Machado lembrou da alta demanda na unidade que tem inclusive atendido casos que poderiam ser tratados nas Unidades Básicas de Saúde da região em que o paciente reside.



“A UPA precisa estar voltada para casos de urgência e emergência e o que o médico identificar que não estão nessas situações, será referendado ao posto de saúde que direcionará o tratamento. Esse trabalho terá impacto positivo nos atendimentos, pois quem é atendido na UPA e não está em situação de maior risco pode estar gerando uma demora no atendimento daquele que esteja nesta situação”, citou.



A UPA atende casos referendados de Dourados, da macrorregião, e ainda demandas encaminhadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros. Exames de Raios-X, ultrassons e laboratoriais são realizados na unidade.



Berenice também lembra que as Unidades Básicas apresentam estrutura para qualquer tipo de atendimento de entrada com equipes capacitadas.“Nas UBS’s as equipes estão preparadas para atender à população e temos investido cada vez mais em um acolhimento humanizado”, ressalta.



São 36 unidades básicas de saúde em Dourados. Destes, sete estenderam o atendimento ao público até as 22h, por conta da demanda atual no município, principalmente por conta do aumento nos casos de dengue. Atendem até às 22h as UBS da Vila Cachoeirinha, CSU, Jardim Santo André, Jardim Guaicurus, Jardim Maracanã, Parque das Nações II e Seleta.