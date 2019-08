Universidade realiza orientação jurídica gratuita

Divulgação Pratica Jurídica

Os moradores da Vila Saraiva e região receberão neste sábado(17),assistência jurídica gratuita, das 8h às 12h, no Centro Comunitário do bairro, localizado na Rua Marajó, 540. Na ocasião serão feitas orientações do projeto Prajur em ação, em que acadêmicos e professores do curso de Direito da Uniderp prestam orientações nas áreas de Direito Trabalhista, Previdenciário, Cível e de Família à comunidade.

Na oportunidade a população poderá tirar dúvidas sobre pendências jurídicas, pensão alimentícia, legalização de certidões de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, guarda dos filhos, alienação parental, investigação de paternidade, divórcio, alvará judicial, contratos de locação, compra e venda, inventário, usucapião, reintegração de posse, indenização por danos morais e cobrança, entre outras situações.

O coordenador do curso de Direito, Ewerton Bellinati, explica que o projeto facilita o acesso da população ao judiciário por meio de profissionais e acadêmicos capacitados para sanar dúvidas relacionadas aos direitos do cidadão e problemas judiciais. “Após o atendimento, os acadêmicos verificam se há necessidade de acompanhamento jurídico constante e podem encaminhar o cidadão ao Prajur, departamento do curso de Direito que auxilia pessoas sem condições de contratar um advogado”, esclarece.

Para receber o atendimento no Centro Comunitário da Vila Saraiva, é importante levar os documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de residência, certidão de casamento e de nascimento dos filhos, além de documentação dos bens adquiridos pelo casal, e outros documentos que tenham vínculo com causa.