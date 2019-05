UFGD diz que terá perda de R$ 31,3 milhões com cortes

Divulgação UFGD relata preocupação com o bloqueio da verba federal anunciada nesta semana

O Ministério da Educação (MEC) anunciou na terça-feira cortes de30% do orçamento das universidades federais de todo país. Em nota, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) se mostrou surpresa com o comunicado e diz que terá prejuízo superior a R$ 30 milhões com os bloqueios.

A Federal douradense diz que “está preocupada com o cumprimento de sua missão e visando o apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Somente esse corte do valor aprovado na Lei Orçamentária anual afetará aproximadamente R$ 12,4 milhões, para despesas de custeio (despesas de funcionamento, administrativas, bolsas etc.) e investimento (construções, aquisição de equipamentos, livros etc.)”.

A nota ainda lembra que “no início do mês de abril foi bloqueado o orçamento referente à Emenda Parlamentar voltada à investimentos em aquisição de equipamentos de laboratório, móveis, obras e demais despesas de investimentos, no valor montante aproximado de R$ 19 milhões, totalizando assim, R$ 31,3 milhões bloqueados pelo Governo Federal”.

Para a UFGD, o corte impactará substancialmente na execução de projetos de ensino, pesquisa e extensão, além de bolsas, auxílios, bem como, poderá ter a supressão de contratos terceirizados, de manutenção e obras dos quais são essenciais para o funcionamento da universidade. E relata que “tem efetuado todos os esforços possíveis, para encontrar alternativas que nos possibilite otimizar o uso do recurso público e minimizar o impacto dos cortes efetuados em nosso orçamento”.

A justificativa do governo

A presidente Jair Bolsorano disse nesta quinta-feira (2)que o dinheiro retirado das universidades federais será investido na educação básica.

“A gente não vai cortar recurso por cortar. A ideia é investir na educação básica. Ouso dizer até que um número considerável não sabe sequer a tabuada. Sete vezes oito? Não vai sabe responder. Então pretendemos investir na base. Não adianta ter um excelente telhado na casa se as paredes estão podres. É o que acontece atualmente”, disse Bolsonaro em entrevista ao SBT.

O corte, inicialmente, seria restrito a três universidades, Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em seguida, foi ampliado a todas as instituições federais do país.

A informação sobre o corte na verba das universidades federais surge ao mesmo tempo em que abre o período para as instituições públicas de ensino superior aderirem ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Sisu é um sistema informatizado do Ministério da Educação pelo qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).