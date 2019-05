Três municípios são alvos do MPMS

Divulgação/MPMS Inquéritos foram divulgados no Diário Oficial do MPMS

Naviraí, Sidrolândia e Sonora são os três municípios alvos de quatro inquéritos instaurados pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), para averiguar supostas irregularidades que tenham ocorrido na Câmara Municipal e entre o contrato da prefeitura com um médico. Os quatro inquéritos foram publicados nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial do MPMS.

Conforme a publicação em Sonora foram dois processos abertos, sendo que um deles para apurar o pagamento irregular de diárias na Câmara Municipal. O outro processo é referente a uma possível licitação e contratação de serviços para a reforma do prédio da Câmara.

Na cidade de Sidrolândia a investigação será sobre um contrato entre a prefeitura e um médico. Em Naviraí, será apurado se servidores públicos locais não vêm cumprindo a exigência de apresentar a declaração dos bens e valores no ato da posse, comprovando o patrimônio de cada um, conforme determina o artigo 13 da Lei nº 8429/92.