TRE-MS abre na próxima semana processos seletivos para estágios

Divulgação/TRE Inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (25)

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai abrir, a partir da próxima segunda-feira (25) processos seletivos para estagiários de níveis médios e superior. As inscrições se estendem até o início de março.

Ensino Médio

Serão oferecidas 67 vagas - sendo 24 em Campo Grande, duas em Ponta Porã, duas em Corumbá, duas em Três Lagoas, duas em Dourados e uma vaga nos demais municípios que possuem zona eleitoral.

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá ter idade mínima de 16 anos na data da divulgação do resultado (15 de maio de 2019) e estar matriculado no primeiro ou segundo ano do ensino médio ou na 1ª fase do EJA (Educação para Jovens e Adultos), em instituições de educação da rede pública estadual.

Também podem participar do processo seletivo os estudantes que estejam a um ano ou mais do término do ensino integrado do ensino médio e os da educação profissional que ainda tenham ao menos 6 meses para término do curso, em instituições de educação da rede pública estadual. Para estudantes do Instituto Federal de MS (IFMS), os matriculados no primeiro ou no segundo ano do ensino médio.

O estágio terá carga horária de 4 horas diárias no período vespertino, totalizando 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Será oferecida ao estagiário uma bolsa auxílio de R$ 465,39 e auxílio-transporte, independentemente de existir ou não, no município onde resida, o transporte coletivo oficialmente instituído.

Para os candidatos que moram em Campo Grande, as inscrições devem ser feitas na secretaria da instituição de ensino onde estejam matriculados ou no IFMS. Já nas cidades do interior do Estado, deverão ser realizadas nos Cartórios Eleitorais.

A seleção será realizada em duas etapas: a primeira por uma seleção realizada pelos próprios cartórios eleitorais e instituições de ensino, e a segunda composta por aplicação da prova objetiva e redação.

Ensino Superior

Serão oferecidas 12 vagas para início imediato, distribuídas entre os cursos de Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental e Engenharia Civil e cadastro reserva para cursos de Administração, Ciências Econômicas e Comunicação Social (Jornalismo, Propaganda e Publicidade) e Informática. Também estão respeitadas as reservas de vagas para indígenas, afro-brasileiros e pessoas com deficiências, para os cursos de Direito e Informática.

Ainda de acordo com o Edital, é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 16 anos e esteja matriculado com frequência regular em curso de educação superior. Somente será aceito no programa o candidato em situação regular com a Justiça Eleitoral e não filiado a partido político.

A carga horária dos aprovados será de 5 horas diárias, totalizando 25 horas semanais. Os estagiários receberão uma bolsa no valor de R$ 850,00 e auxílio-transporte.

A inscrição será realizada por meio do site do TRE-MS (www.tre-ms.jus.br) e só será concluída com a entrega obrigatória de 2kg de alimento não perecível na sede do TRE/MS, no período de 25 de fevereiro e 08 de março de 2019, no horário das 13 às 17 horas.

A seleção será feita por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 24 de março, às 8h30, na Faculdade Unigran Capital. É necessário que o candidato esteja presente no local indicado às 8h.

Serviço

Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (67) 2107-7037 ou no edital do processo seletivo, que pode ser acessado AQUI.