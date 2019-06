Vaca entra na frente de carro e duas pessoas ficam feridas

Divulgação/Nova News Motorista relatou que havia outros animais na pista

Uma vaca entrou na frente de um veículo Chevrolet Astra, ocasionando uma acidente deixando os dois ocupantes do veículo feridos. O caso aconteceu na madrugada de domingo (09) no sentido Ivinhema para Nova Andradina, no km 167.

O ocupante do carro relatou que o animal atravessou na frente do carro. A parte frontal do veículo ficou completamente destruída. As vítimas foram socorridas por populares que passavam pelo local e encaminhados até uma unidade hospitalar, com escoriações e ferimentos leves. Conforme o site Nova News, o condutor relatou que havia outros animais soltos na pista.