Tamanho do texto

Divulgação/GMD Carro ficou preso e motorista foi detido pelos guardas municipais

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) prendeu na noite desta segunda-feira (3) um homem de 41 anos, morador do Bairro Campo Dourado, após ele “encavalar” o veículo que conduzia no bairro Jardim Clímax e ser flagrado no bafômetro.

Divulgação/GMD Motorista confessou ter ingerido cerveja

Segundo a GMD, o caso aconteceu na Rua Cuiabá cruzamento com a Rua Floriano Peixoto, onde existe uma sinalização delimitando o canteiro central. A equipe da Guarda Municipal que passava pelo local flagrou um veículo GM Celta preto "encavalado" sobre o canteiro central e realizou a abordagem.

Na verificação os GMs constataram que o condutor do veículo estava em visível estado de embriaguez, com falta de equilíbrio, odor etílico e fala desconexa.

Em conversa com a guarnição confirmou que havia ingerido "dois litrões" de cerveja. Diante da informação foi submetido ao teste do bafômetro no qual foi verificado o valor de 0,95 MG/L, muito superior ao estabelecido pela legislação, caracterizando crime de trânsito.