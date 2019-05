Motociclista morre após invadir preferencial

Divulgação Vítima relataram que iriam parar em uma conveniência

Ao invadir a preferencial em uma rotatória, Vlademir Afonso Flores, 39 anos, morreu depois de colidir sua motocicleta Honda CB 300 com uma Yamaha Fazer. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (20), na rotatória das ruas da Divisão e Anchieta, Jardim Parati, em Campo Grande.



Segundo o boletim de ocorrência o motociclista avançou a preferencial, colidiu com Yamaha Fazer, foi lançado em um poste e acabou morrendo no local. O piloto e passageiro da Fazer foram socorridos com ferimento leves e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário com ferimentos leves.