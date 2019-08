Motociclista atravessa preferencial e colide com carro

Luis Gustavo/Jornal da Nova Motociclista ficou ferido e foi levado para hospital

Um motociclista colidiu com um veículo Ford/Ka, ao invadir a preferencial. O acidente aconteceu na sexta-feira (16) na avenida José Heitor de Almeida Camargo, esquina com a rua Walter Hubacher, em Nova Andradina.



O condutor de um Ford/Ka, segundo o Jornal da Nova, trafegava na avenida, momento em que o piloto da Yamaha/YBR, que seguia pelo sentido único da Walter Hubacher, cruzou a preferencial e colidiu com o carro. O motociclista foi ao solo sofrendo escoriações pelo corpo, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros até ao Pronto Socorro do Hospital Regional.