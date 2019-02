Após sair de festa, jovem morre ao capotar de carro no centro da Capital

Tamanho do texto

Reprodução/Facebook Yara das Graças Fernandes (26) morreu na hora após perder controle do veículo

Uma mulher de 26 anos morreu após capotar de carro na rua 25 de dezembro, centro de Campo Grande, na madrugada desta quarta-feira (20). O acidente foi por volta das 4h da manhã quando a vítima estava voltando de uma festa de aniversário. Não há informações, no entanto, se ela estava alcoolizada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a motorista estava em alta velocidade, e perdeu o controle da direção ao rampar na avenida Mato Grosso, vindo a atingir o meio fio na esquina com a Rua Antônio Maria Coelho, e posteriormente, o meio fio na esquina com a Rua Alvorada e capotar o veículo.

A perícia criminal foi chamada para acompanhar a ocorrência, e encontrou diversos pertences da vítima no carro e uma paleta contendo petrechos de narguile. Eles foram entregues a um amigo da vítima, que também estava na festa, mas não informou se este chegou a consumir bebida alcoólica.

A jovem teve traumatismo craniano e morreu no local. Segundo a polícia, até o fim da ocorrência, não se tinha notícias de parentes da vítima, cujo contato ficou a cargo dos amigos presentes no local.