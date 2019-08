Torcida Organizada do Santos e Esquadrão da Juventude se reúnem em prol do bem

Divulgação Grupos se reúnem em ação social

A torcida Sangue Jovem do Santos na Capital, realizará neste sábado em parceria com o projeto beneficente Esquadrão da Juventude, uma ação social que tem o intuito de proporcionar um dia especial, para a comunidade do Jardim Batistão, o evento será a partir das 13h30 na associação do moradores do bairro batistão, situada na rua egito n°158.

Os dois grupos se reuniram com a proposta, de realizar um dia especial para a população, com doações de roupas e dia de beleza, com escova, corte de cabelo, manicure e pedicure e encerrando com um delicioso cachorro quente para a comunidade.

Para o presidente da torcida do santos Steferson Arene, esse será o primeiro evento oficial de muito que a torcida vai fazer, o apoio do coordenador do Esquadrão da Juventude Fábio Rocha, vem para multiplicar boas obras e conseguir assim fazer uma ação legal recheada de amor, para toda população.

Fábio comenta que cresceu na região e cada evento que faz leva um pouquinho de alegria para criançada e mulheres do bairro. “Costumo dizer que a mulher é o coração da casa e poder proporcionar autoestima paras as mulheres é muito importante, já que a vida é um ciclo de amor, hoje o projeto planta a solidariedade, o carinho e no futuro essas mesma pessoas, plantaram uma semente igual, que chamamos de amor ao próximo” comenta o coordenador.

Serviço: Para mais informações do projeto, ou para saber como participar Fábio Rocha (67) 99111-4902